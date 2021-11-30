Перекрыли улицу: ФОПы устроили митинг под Верховной Радой (видео)

Протестующие требуют, чтобы парламент рассмотрел законопроект, над которым работали сами ФОПы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Под Верховной Радой утром 30 ноября митингуют ФОПы. Они перекрыли улицу Шелковичную под парламентом, утруднив движение транспорта.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Реклама

"ФОПы под Верховной Радой, но не из движения SaveФОП, перекрыли улицу Шелковичную под Верховной Радой. Автомобилям приходится разворачиваться", – говорится в сообщении.

Протестующие требуют, чтобы парламент рассмотрел их законопроект, над которым работали сами предприниматели.

Реклама

Пробки возле Верховной Рады

Движение затруднено на улицах Грушевского, Шелковичная, Садовая, Липская.

Как пострадали ФОПы во время пандемии

Почти трети украинских ФОПов (28%) еще не удалось восстановить докарантинный уровень доходов. Это показали результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации среди представителей малого бизнеса, который проводился с 18 августа до 20 сентября 2021 года.

Реклама

В тоже время частично или полностью восстановить уровень дохода удалось 48% малых предпринимателей, а 7% заявляют, что даже увеличили свое состояние. Не повлияли несколько локдаунов лишь на 17% респондентов.

Помощь от государства

Почти половина опрошенных владельцев малого бизнеса (48%) считают, что лучшей поддержкой от государства будет невмешательство в эти дела, а другие 18% говорят, что им может помочь снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.

Еще 10% ожидают ускоренной диджитализации услуг и сервисов и контроль за тем, чтобы они реально работали.

В государственной программе "Помощь работникам и ФЛП" большинство респондентов (52%) не участвовали, так как не считают 8 тыс. грн реальной помощью.

21% сообщили, что участвовали и получили обещанную помощь, а 15% не получили, несмотря на то, что участие приняли.

Ранее сообщалось: