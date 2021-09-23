Под Радой произошла стычка между ФОПами и полицией: есть пострадавшая (видео)

В центре Киева во время митинга предпринимателей произошла стычка между участниками акции и правоохранителями. Копы оттеснили митингующих с дороги. В результате пострадала женщина.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
Предприниматели пытались прорваться сквозь кордон полиции под Верховной Радой и перекрыть движение по улице Грушевского.
Однако правоохранителям эта идея не понравилась, они отогнали людей с дороги.
Вероятно, есть и задержанные. На видео видно, как несколько полицейских несут женщину через дорогу. При этом участница акции держит в руках какой-то лист и возмущается.
Во время стычек пострадала женщина, ее зажали в толпе и повредили ногу. Медики провели пострадавшую к карете скорой помощи.
Почему митингуют ФОПы?
Сегодня в Раде запланировано внеочередное заседание, в ходе которого рассмотрят поправки относительно ФОПов в законодательные акты и Налоговый кодекс. Главное требование митингующих – принять правки.
- Напомним, в конце апреля в Николаеве ФОПы штурмовали горсовет из-за карантина.
- Кроме того, весной в центре Львова предприниматели вышли на акцию протеста против карантина. Люди требовали, чтобы им разрешили работать.
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