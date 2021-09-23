Под Радой произошла стычка между ФОПами и полицией: есть пострадавшая (видео)

Участники акции пытались прорваться сквозь кордон полиции под Верховной Радой, но им это не удалось

В Киеве начались стычки на митинге предпринимателей / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Киева во время митинга предпринимателей произошла стычка между участниками акции и правоохранителями. Копы оттеснили митингующих с дороги. В результате пострадала женщина.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Реклама

Предприниматели пытались прорваться сквозь кордон полиции под Верховной Радой и перекрыть движение по улице Грушевского.

Однако правоохранителям эта идея не понравилась, они отогнали людей с дороги.

Реклама

Вероятно, есть и задержанные. На видео видно, как несколько полицейских несут женщину через дорогу. При этом участница акции держит в руках какой-то лист и возмущается.

Реклама

Во время стычек пострадала женщина, ее зажали в толпе и повредили ногу. Медики провели пострадавшую к карете скорой помощи.

Фото "Сегодня"

Почему митингуют ФОПы?

Сегодня в Раде запланировано внеочередное заседание, в ходе которого рассмотрят поправки относительно ФОПов в законодательные акты и Налоговый кодекс. Главное требование митингующих – принять правки.