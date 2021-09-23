Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇦 Президент Зеленский в ООН ⚡ Покушение на Сергея Шефира ❌ Отставка Разумкова 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Под Радой произошла стычка между ФОПами и полицией: есть пострадавшая (видео)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
23 сентября, 12:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Участники акции пытались прорваться сквозь кордон полиции под Верховной Радой, но им это не удалось
В Киеве начались стычки на митинге предпринимателей
В Киеве начались стычки на митинге предпринимателей / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Киева во время митинга предпринимателей произошла стычка между участниками акции и правоохранителями. Копы оттеснили митингующих с дороги. В результате пострадала женщина.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Реклама

Предприниматели пытались прорваться сквозь кордон полиции под Верховной Радой и перекрыть движение по улице Грушевского.

Однако правоохранителям эта идея не понравилась, они отогнали людей с дороги.

Реклама

Вероятно, есть и задержанные. На видео видно, как несколько полицейских несут женщину через дорогу. При этом участница акции держит в руках какой-то лист и возмущается.

Реклама

Во время стычек пострадала женщина, ее зажали в толпе и повредили ногу. Медики провели пострадавшую к карете скорой помощи.

Фото "Сегодня"

Почему митингуют ФОПы?

Сегодня в Раде запланировано внеочередное заседание, в ходе которого рассмотрят поправки относительно ФОПов в законодательные акты и Налоговый кодекс. Главное требование митингующих – принять правки.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.67

Евро (€)

31.29

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
7 866 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять