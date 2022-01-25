Перестрелка в центре Киева – мы узнали подробности

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 25 января, в центре Киева произошла перестрелка. Как сайт "Сегодня" выяснил из собственных источников в правоохранительных органах, по предварительной информации, представители одной из общественных организаций пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют.

В этот момент к пункту обмена подъехало авто охранной фирмы. Сотрудник воспринял происходящее как нападение на обменник и открыл стрельбу. Люди не пострадали. Информация уточняется и возможна корректировка данных.

Реклама

Обновляется...