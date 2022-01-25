Перестрілка у центрі Києва: ми дізналися перші подробиці (фото, відео)

Чоловік відкрив стрілянину помилково / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 25 січня, у центрі Києва сталася стрілянина. Як сайт "Сьогодні" з'ясував із власних джерел у правоохоронних органах, за попередньою інформацією, представники однієї з громадських організацій намагалися лише наклеїти наклейки на пункт обміну валют.

У цей момент до пункту обміну під'їхало авто охоронної фірми. Співробітник сприйняв те, що відбувається, як напад на обмінник і відкрив стрілянину.

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Озброєні хлопці з автоматами напали на активістів / Фото: Киев без цензуры

Люди не постраждали. Інформація уточнюється та можливе коригування даних.

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Що сталося

25 січня, о 15:50, у Шевченківському районі (вул. Володимирська, 23-а) чоловік зробив кілька пострілів з автомата Калашникова.

На місце події направили спецпідрозділ "КОРД".

Як пишуть у ЗМІ, представники ГО "Український стяг" намагалися наклеїти наклейки на пункт обміну валют.

Після цього до пункту обміну валют під'їхав автомобіль охоронної фірми, звідки вийшов працівник, який, сприйняв це як напад, зробив кілька пострілів вгору з автоматичної зброї.

Постраждалих нема. Усіх учасників інциденту вже затримано.

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