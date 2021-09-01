Первый звонок в Киеве: сколько стоят цветы 1 сентября

Цены на цветы 1 сентября. Коллаж "Сегодня"

Хотя родителей школьников из года в год просят не покупать цветы учителям на праздничные линейки, однако традиция сильна – родители и дети несут охапки растений в школу.

Как сообщили в эфире канала "Украина 24", накануне цветы подорожали и на утро 1 сентября цены такие:

Роза – от 30 до 80 грн/шт

Астра – 25 грн

Гвоздика – 25 грн

Хризантемы – до 500 грн.

Продавцы говорят, что цены по сравнению с прошлым годом, не изменились. Большим спросом пользуются астры и хризантемы. Многие родители подготовились заранее – приобрели букеты накануне. В среднем праздничный букет стоит около 500 грн, корзинка – 250 грн.

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Школьные линейки в столице сегодня проходят в ограниченном режиме – только для первоклашек и выпускников. Ученики других классов сразу заходят в классы на первые уроки.

Ранее Министерство образования и науки Украины определилось с расписанием начала и окончания учебного года, а также с периодом каникул. Пока показатели заболеваемости COVID-19 позволяют начать учебный год по традиционному расписанию.