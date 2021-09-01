Перший дзвоник у Києві: скільки коштують квіти 1 вересня

Ціни на квіти 1 вересня. Колаж "Сьогодні"

Хоча батьків школярів щороку просять не купувати квіти вчителям на святкові лінійки, однак традиція сильна – батьки та діти несуть оберемки рослин до школи.

Як повідомили в ефірі каналу "Україна 24", напередодні квіти здорожчали і на ранок 1 вересня ціни такі:

Троянда – від 30 до 80 грн/шт

Айстра – 25 грн

Гвоздика – 25 грн

Хризантеми – до 500 грн.

Продавці кажуть, що ціни, порівняно з минулим роком, не змінилися. Великим попитом користуються айстри та хризантеми. Багато батьків підготувались заздалегідь – придбали букети напередодні. Загалом святковий букет коштує близько 500 грн, корзинка – 250 грн.

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Шкільні лінійки у столиці сьогодні проходять в обмеженому режимі – лише для першачків та випускників. Учні інших класів одразу заходять в класи на перші уроки.

Раныше Міністерство освіти і науки України визначилося з розкладом початку і закінчення навчального року, а також з періодом канікул. Поки показники захворюваності на COVID-19 дозволяють почати навчальний рік за традиційним розкладом.