Петух, лев и курица: под Офисом президента появилась странная инсталляция (фото)

Новая детская площадка. Фото: коллаж "Сегодня"

Возле Офиса президента на Банковой установили детскую площадку по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко. В Сети горожане раскритиковали инсталляцию.

Фото поделился KIEVMAP в Telegram.

На кадрах видно, как возле здания поставили огромные фигуры различных животных.

Новая инсталляция под ОП. Фото: KIEVMAP

Здесь расположились – петух в вышиванке, красный лев, желто-красная курица и хрюша в шляпе.

Пользователи Сети не оценили творчество. Многие шутят, что якобы само исполнение мотивов украинской художницы "неудачное".

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В СМИ пишут, что инсталляцию установили ко Дню независимости Украины.

О художнице

Мария Примаченко – родилась 30 декабря 1908 (12 января) 1909 года в селе Болотня (ныне Иванковского района Киевской области Украины), где и провела всю жизнь. Украинская народная художница. Народный художник УССР.

Представительница "народного примитива" ("наивного искусства"). За годы работы классик современной украинской народной живописи создала более 500 художественных работ.

В детстве Примаченко переболела страшным недугом – полиомиелитом. Это сделало ее не по-детски серьезной и наблюдательной, обострило слух и зрение.

Она перенесла гибель мужа на фронте. А сын, Федор Примаченко, был ее учеником и являлся народным художником Украины.

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