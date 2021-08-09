Петух, лев и курица: под Офисом президента появилась странная инсталляция (фото)

Новая детская площадка. Фото: коллаж "Сегодня"
Возле Офиса президента на Банковой установили детскую площадку по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко. В Сети горожане раскритиковали инсталляцию.
Фото поделился KIEVMAP в Telegram.
На кадрах видно, как возле здания поставили огромные фигуры различных животных.
Новая инсталляция под ОП. Фото: KIEVMAP
Здесь расположились – петух в вышиванке, красный лев, желто-красная курица и хрюша в шляпе.
Пользователи Сети не оценили творчество. Многие шутят, что якобы само исполнение мотивов украинской художницы "неудачное".
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В СМИ пишут, что инсталляцию установили ко Дню независимости Украины.
О художнице
Мария Примаченко – родилась 30 декабря 1908 (12 января) 1909 года в селе Болотня (ныне Иванковского района Киевской области Украины), где и провела всю жизнь. Украинская народная художница. Народный художник УССР.
Представительница "народного примитива" ("наивного искусства"). За годы работы классик современной украинской народной живописи создала более 500 художественных работ.
В детстве Примаченко переболела страшным недугом – полиомиелитом. Это сделало ее не по-детски серьезной и наблюдательной, обострило слух и зрение.
Она перенесла гибель мужа на фронте. А сын, Федор Примаченко, был ее учеником и являлся народным художником Украины.
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