Півень, лев і курка: під Офісом президента з'явилася дивна інсталяція (фото)

Новий дитячий майданчик. Фото: колаж "Сьогодні"

Біля Офісу президента на Банковій встановили дитячий майданчик за мотивами творів всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко. У Мережі городяни розкритикували інсталяцію.

Фото поділився KIEVMAP в Telegram.

На кадрах видно, як біля будівлі поставили величезні фігури різних тварин.

Нова інсталяція під ОП. Фото: KIEVMAP

Тут розташувалися – півень в вишиванці, червоний лев, жовто-червона курка і хрюша в капелюсі.

Користувачі Мережі не оцінили творчість. Багато жартують, що нібито саме виконання мотивів української художниці "невдале".

Читайте також: Дивна традиція – бити яйця: Харлан кумедно відзначила Великдень в Італії

Реклама

У ЗМІ пишуть, що інсталяцію встановили до Дня незалежності України.

Про художницю

Марія Примаченко – народилася 30 грудня 1908 (12 січня) 1909 року в селі Болотня (нині Іванківського району Київської області України), де і провела все життя. Українська народна художниця. Народний художник УРСР.

Представниця "народного примітиву" ( "наївного мистецтва"). За роки роботи класик сучасної української народної живопису створила понад 500 художніх робіт.

У дитинстві Примаченко перехворіла страшним недугом – поліомієлітом. Це зробило її не по-дитячому серйозною й спостережливою, загострило слух і зір.

Вона перенесла загибель чоловіка на фронті. А син, Федір Приймаченко, був її учнем і був народним художником України.

Раніше ми писали, що:

в Черкаській області відкриють арт-об'єкт "Серце України" . Голова Черкаської ОДА розповів, що особливу увагу в проекті приділили питанню інклюзії: "Серце України" без бар'єрів ".

. Голова Черкаської ОДА розповів, що особливу увагу в проекті приділили питанню інклюзії: "Серце України" без бар'єрів ". Vogue UA представить масштабний проєкт: 30 обкладинок від українських художників.