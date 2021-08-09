Півень, лев і курка: під Офісом президента з'явилася дивна інсталяція (фото)

Новий дитячий майданчик. Фото: колаж "Сьогодні"
Біля Офісу президента на Банковій встановили дитячий майданчик за мотивами творів всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко. У Мережі городяни розкритикували інсталяцію.
Фото поділився KIEVMAP в Telegram.
На кадрах видно, як біля будівлі поставили величезні фігури різних тварин.
Нова інсталяція під ОП. Фото: KIEVMAP
Тут розташувалися – півень в вишиванці, червоний лев, жовто-червона курка і хрюша в капелюсі.
Користувачі Мережі не оцінили творчість. Багато жартують, що нібито саме виконання мотивів української художниці "невдале".
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У ЗМІ пишуть, що інсталяцію встановили до Дня незалежності України.
Про художницю
Марія Примаченко – народилася 30 грудня 1908 (12 січня) 1909 року в селі Болотня (нині Іванківського району Київської області України), де і провела все життя. Українська народна художниця. Народний художник УРСР.
Представниця "народного примітиву" ( "наївного мистецтва"). За роки роботи класик сучасної української народної живопису створила понад 500 художніх робіт.
У дитинстві Примаченко перехворіла страшним недугом – поліомієлітом. Це зробило її не по-дитячому серйозною й спостережливою, загострило слух і зір.
Вона перенесла загибель чоловіка на фронті. А син, Федір Приймаченко, був її учнем і був народним художником України.
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