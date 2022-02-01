Пластиковые пакеты снова подорожали? Мы узнали, что происходит в магазинах Киева (фото)

В Киеве обещали повысить цены за пластиковые пакеты / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве обещали повысить стоимость пластиковых одноразовых пакетов с 1 февраля. Пакеты без ручек должны стоить не меньше двух гривен за штуку, с ручками – три гривни. Однако пока в магазинах эти нововведения не ввели.

Сайт "Сегодня" выяснил, как обстоят дела с продажей пакетов в столице.

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Пакетов по две или три гривни мы не нашли. Одноразовые пакеты продают по 10-50 копеек, а в некоторых магазинах они остаются бесплатными.

Экологические пакеты

В "Сильно" на Днепровской набережной одноразовые пакеты были бесплатными до прихода нашего корреспондента.

В отделе, где продаются овощи, есть стойка с разными пакетами. Как пояснил нам сотрудник магазина, у них есть экологические пакеты – они бесплатные. Эти пакеты сделаны из кукурузного крахмала.

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Также есть маленькие одноразовые пластиковые пакеты зеленого и белого цветов. Эти пакеты продают по 10 копеек.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Ради эксперимента мы взяли пластиковый пакет зеленого цвета за 10 копеек. Но на кассе продавец нам сообщила, что у них все одноразовые пакеты бесплатные. Возникла путаница. Пришлось к кассе позвать администратора.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"Мы еще не успели ознакомить персонал с новыми правилами. Все экологичные пакеты у нас бесплатные. И люди пользуются ими, проблем не возникает. А есть пластиковые пакеты, как у вас в руках. Они стоят 10 копеек. Кассир просто этого не знала. Сейчас мы проведем с ними инструктаж", – пояснила нам администратор.

При этом в магазине ничего не слышали о подорожании одноразовых пакетов до двух или трех гривен.

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По 10 копеек

В супермаркете "Novus" на Днепровской набережной другие правила. Тут говорят, что все одноразовые пластиковые пакеты у них платные. Цена одного – 10 копеек. Впрочем, покупателей, которые выбирали овощи и фрукты, это абсолютно не удивило.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"Меня это не смущает. Ну и пусть высчитают 50 копеек. Я как раз беру 5 кульков на морковь, бананы, свеклу, картошку и помидоры. Мне не жалко. Главное, чтобы было удобно домой донести", – поделился киевлянин.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Платить за второй пакет?

В еще одном магазине "Novus" на проспекте Григоренка на стойках с овощами и фруктами установлены информационные таблички. На них покупателей извещают, что пластиковый пакет для весовых, сыпучих товаров стоит 10 копеек, а для рыбы – 50 копеек.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

В этом случае мнения покупателей разделились. Одна женщина собрала овощей и фруктов в восемь одноразовых пакетов. Говорит, что для нее это не деньги, а покупать авоську не собирается. А вот пенсионерку, которая набрала пакеты с овощами, новость о том, что они платные – озадачила.

"Ну, что же уже поделать. Мне на пакет уже и стоимость товара пробили. Оплачу. Но буду знать, что в магазин нужно идти со своими пакетами или с тканевой сумкой", – поделилась с нами киевлянка.

Решаем провести небольшой эксперимент. В мясном отделе просим нарезать два куска мяса. Продавец говорит, что за пластиковые пакеты, куда она положила мясо, платить не придется, а вот если брать еще один, то за него придется заплатить. По словам женщины, за этим зорко следит охрана.

"Если приходите со своим кулечком, то об этом нужно предупреждать охранника", – подсказывает нам продавец.

При расчете на кассе продавец не внесла в чек стоимость пластикового кулька.

"А зачем? Вы же мясо взяли. Если бы это были овощи или выпечка – другое дело. Тогда бы я вбила стоимость кулька в чек", – рассказала нам продавец.

Бесплатные пакеты

В супермаркете "Велика кишеня" одноразовых пластиковых пакетов очень много. И тут они бесплатные. Покупатели платят только за большие пакеты весом от трех килограммов.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"Мы не берем плату за маленькие пластиковые пакеты. Покупатели их берут совершенно бесплатно. Иначе, как ты купишь крупу или овощи? Пока распоряжений делать эти пакеты платными нам не поступало. Скорее всего, руководство ищет выход, чем их заменить, возможно бумажными пакетами. Но пока мы предлагаем покупателям пластиковые кульки – они бесплатные", – пояснили в магазине.