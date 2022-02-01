Пластикові пакети знову подорожчали? Ми дізналися, що відбувається у магазинах Києва (фото)

У Києві обіцяли підвищити ціни за пластикові пакети / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві обіцяли підвищити вартість одноразових пластикових пакетів з 1 лютого. Пакети без ручок повинні коштувати щонайменше дві гривні за штуку, з ручками – три гривні. Однак поки що в магазинах ці нововведення не ввели.

Сайт "Сегодня" з'ясував, як справи з продажем пакетів у столиці.

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Пакетів по дві чи три гривні ми не знайшли. Одноразові пакети продають по 10-50 копійок, а в деяких магазинах залишаються безкоштовними.

Екологічні пакети

У "Сильному" на Дніпровській набережній одноразові пакети були безкоштовними до приходу нашого кореспондента.

У відділі, де продаються овочі, є стійка із різними пакетами. Як пояснив співробітник магазину, у них є екологічні пакети – вони безкоштовні. Ці пакети виготовлені з кукурудзяного крохмалю.

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Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Також є маленькі одноразові пластикові пакети зеленого та білого кольорів. Ці пакети продають за 10 копійок.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Для експерименту ми взяли пластиковий пакет зеленого кольору за 10 копійок. Але на касі продавець повідомила, що у них всі одноразові пакети безкоштовні. Виникла плутанина. Довелося до каси покликати адміністратора.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

"Ми ще не встигли ознайомити персонал із новими правилами. Усі екологічні пакети у нас безкоштовні. І люди користуються ними, проблем не виникає. А є пластикові пакети, як у вас у руках. Вони коштують 10 копійок. Касир цього просто не знала. Тепер ми проведемо з ними інструктаж", – пояснила нам адміністратор.

При цьому у магазині нічого не чули про подорожчання одноразових пакетів до двох чи трьох гривень.

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По 10 копійок

У супермаркеті Novus на Дніпровській набережній інші правила. Тут кажуть, що всі одноразові пластикові пакети мають платні. Ціна одного – 10 копійок. Втім, покупців, які обирали овочі та фрукти, це абсолютно не здивувало.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

"Мене це не бентежить. Та й нехай вирахують 50 копійок. Я беру п'ять кульків на моркву, банани, буряк, картоплю та помідори. Мені не шкода. Головне, щоб було зручно додому донести", – поділився киянин.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Платити за другий пакет?

Ще в одному магазині "Novus" на проспекті Григоренка на стійках із овочами та фруктами встановлені інформаційні таблички. Там покупців сповіщають, що пластиковий пакет для вагових, сипких товарів коштує 10 копійок, а для риби – 50 копійок.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

І тут думки покупців розділилися. Одна жінка зібрала овочів та фруктів у вісім одноразових пакетів. Говорить, що для неї це не гроші, а купувати авоську не збирається. А от пенсіонерку, яка набрала пакети з овочами, новина про те, що вони платні – спантеличила.

"Ну, що ж поробиш. Мені на пакет уже й вартість товару пробили. Оплачу. Але знатиму, що в магазин потрібно йти зі своїми пакетами або з тканевою торбою", – поділилася з нами киянка.

Вирішуємо провести невеликий експеримент. У м'ясному відділі просимо нарізати два шматки м'яса. Продавець каже, що за пластикові пакети, куди вона поклала м'ясо, платити не доведеться, а якщо брати ще один, то за нього доведеться заплатити. За словами жінки, за цим пильно стежить охорона.

"Якщо приходьте зі своїм кульком, то про це потрібно попереджати охоронця", – нагадує продавець.

При розрахунку на касі продавець не внесла у чек вартість пластикового кулька.

"А навіщо? Ви ж м'ясо забрали. Якби це були овочі чи випічка – інша річ. Тоді я б вбила вартість кулька в чек", – розповіла нам продавець.

Безкоштовні пакети

У супермаркеті "Велика кишеня" одноразових пластикових пакетів дуже багато. І тут вони безкоштовні. Покупці платять лише за великі пакети вагою від трьох кілограмів.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

"Ми не беремо плати за маленькі пластикові пакети. Покупці їх беруть безплатно. Інакше, як ти купиш крупу чи овочі? Поки що розпоряджень робити ці пакети платними нам не надходило. Швидше за все, керівництво шукає вихід, ніж їх замінити, можливо, паперовими пакетами. Але поки що ми пропонуємо покупцям пластикові кульки – вони безкоштовні", – пояснили в магазині.