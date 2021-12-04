Платные отходы? Будут ли штрафовать киевлян за неотсортированный мусор

Отсортированный мусор, который выбрасывают киевляне, попадает на сортировочные станции / Коллаж "Сегодня"

Сортировка мусора, как и отказ от пластиковых пакетов, минимально необходимые шаги для улучшения экологической ситуации, которые может сделать каждый из нас.

Об этом сообщил начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный в материале сайта "Сегодня".

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Мусор нужно сортировать уже сегодня?

Развитие системы раздельного сбора мусора это одна из задач проекта Стратегии Киева – 2035 по внедрению европейских методик обращения с отходами.

"Вынуждать сортировать мусор мы точно никого не сможем. Мы, как городские власти, должны создать все условия для людей, чтобы они сортировали мусор", – утверждает Александр Возный.

О штрафах за мусор в управлении пока не говорят.

"Для того чтобы они были, необходимо ввести необходимые изменения в законодательство. В этом направлении нашей стране еще есть над чем работать, но это не компетенция местных властей", – добавил Александр Возный.

Куда отправляют выброшенные пластик и стекло

Отсортированный мусор, который выбрасывают киевляне, попадает на сортировочные станции, а затем на переработку.

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В целом в городе работают до десятка сортировочных локаций, которые находятся на производственных базах перевозчиков, или сортировочных станций, работающих с перевозчиками отходов по договору.

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