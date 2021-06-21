Поцеловал незнакомку на улице: в Киеве избили блогера в прямом эфире

Розыгрыш незнакомой девушки на "мосту Кличко" закончился для шутника разбитым носом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве произошла драка на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск, где побили блогера за выходку в отношении незнакомой девушки.

Как видно на видео, снятом, очевидно, пользователем Instagram OlegPusiil, шутник решил поцеловать незнакомку в щеку, которая остановилась во время прогулки вечером на киевской достопримечательности – "мосту Кличко".

Это вызвало у нее шок и возмущение – она отскочила и спросила, что с парнем не так.

Однако нашелся и защитник оскорбленной девушки – неизвестный мужчина моментально ударил пранкера по лицу кулаком. От силы удара тот отлетел в сторону.

Но кем этот мужчина приходится девушке, осталось неизвестным неизвестно.

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"Изначально мы думали, что она одна", – пишут пранкеры в Telegram.

Напомним, в марте в центре Киева полицейские задержали парня, который бросил тарелку со взбитыми сливками в полицейского при исполнении обязанностей. Свой поступок он объяснил тем, что "снимал пранк".

А в этом месяце "пранк" обернулся черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга для школьницы, которую приятели закидали сырыми яйцами на Почтовой площади столицы.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: