Почему дети массово болеют омикроном и чем это грозит: все о COVID-ситуации в Киеве

В столице продолжается напряженная ситуация с коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве только за минувшие сутки обнаружили 2296 больных коронавирусом, 17 человек скончались. Хоть столица и покинула оранжевую зону карантина – все больше детей болеют штаммом омикрон.

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Данные за сутки

"2296 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 17 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 8897 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 433 567", – об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook.

Заболели за прошедшие сутки:

1357 женщин в возрасте от 18 до 90 лет,

802 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет,

73 девочки от 3 месяцев до 17 лет и 65 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом и 113 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Данные по коронавирусу за последнее время / Фото: КГГА

Выздоровели за прошедшие сутки 962 человека. В общей сложности коронавирус преодолел 359 961 житель столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 469, в Соломенском – 265 и в Голосеевском районе – 247 случаев", – отметил Виталий Кличко.

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Желтая зона в столице

С 15 февраля столица находится в желтой зоне карантинных ограничений. До этого две недели Киев был оранжевым.

В желтой зоне запрещено:

посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;

работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;

проведение массовых мероприятий;

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);

межобластные и международные перевозки.

Ограничения не действуют, если все сотрудники и посетители будут иметь сертификат о вакцинации хотя бы одной дозой прививки от коронавируса.

Работа школ и садиков

В Киеве школы и садики будут работать в штатном режиме.

"Руководство столицы приняло правильное решение о работе учебных заведений, а именно: не вводить общий локдаун. Директора школ принимают решение о переходе на дистанционное обучение классу или школы, исходя из показателей своего подразделения. Так, в Киеве абсолютное большинство школ продолжало работать, и заболеваемость сейчас уже пошла на убыль. На сегодняшний день на полной дистанционке находятся только 19 из 425 столичных школ, и болеет COVID-19 чуть больше одного процента учеников", – заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Что касается садиков, то из 580 заведений дошкольного образования из-за COVID-19 закрыты всего 6.

Омикрон у детей

Омикрон все чаще поражает украинцев. Новый штамм фиксируют и у детей.

Основные симптомы омикрона у детей:

резкое повышение температуры;

насморк и заложенность носа;

"сухое" горло, когда оно першит и печет (у маленьких детей от этого ухудшается аппетит).

Среди характерных проявлений заболевания - в течение первых двух дней после заражения у ребенка плохо сбивается температура.

Как рассказал педиатр Антон Асонов, дети болеют COVID-19 сравнительно легче, чем взрослые.

"Впрочем, появилась симптоматика. В частности, повышена температура тела, кашель, насморк. Все подобные проявления респираторной инфекции присутствуют у детей", — сказал педиатр.

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