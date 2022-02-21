Чому діти масово хворіють на омікрон і чим це загрожує: все про COVID-ситуацію в Києві

У столиці продовжується напружена ситуація з коронавірусом / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві лише минулої доби виявили 2296 хворих на коронавірус, 17 людей померли. Хоч столиця і покинула помаранчеву зону карантину – дедалі більше дітей хворіють на штам омікрон.
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Дані за добу
"2296 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 17 людей померли. Всього за період пандемії у Києві 8897 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 433 567", – про це мер Києва Віталій Кличко написав у Facebook.
Захворіли за минулу добу:
- 1357 жінок віком від 18 до 90 років,
- 802 чоловіків віком від 18 до 92 років,
- 73 дівчинки від 3 місяців до 17 років та 65 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.
У лікарні столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус та 113 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 962 особи. Загалом коронавірус подолав 359 961 мешканець столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 469, у Солом’янському – 265 та в Голосіївському районі – 247 випадків", – зазначив Віталій Кличко.
Жовта зона у столиці
З 15 лютого столиця перебуває у жовтій зоні карантинних обмежень. До цього два тижні Київ був помаранчевим.
У жовтій зоні заборонено:
- відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та працівників;
- робота навчальних закладів, де вакциновано менше 100% персоналу;
- проведення масових заходів;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування (крім роботи на винесення та доставки);
- робота спортзалів, басейнів;
- діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів);
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Обмеження не діють, якщо всі співробітники та відвідувачі матимуть сертифікат про вакцинацію хоча б однією дозою щеплення від коронавірусу.
Робота шкіл та садочків
У Києві школи та садки працюватимуть у штатному режимі.
"Керівництво столиці ухвалило правильне рішення про роботу навчальних закладів, а саме: не вводити загальний локдаун. Директори шкіл приймають рішення про перехід на дистанційне навчання класу чи школи, виходячи з показників свого підрозділу. Так, у Києві абсолютна більшість шкіл продовжувала працювати, та захворюваність На сьогоднішній день на повній дистанційці знаходяться лише 19 із 425 столичних шкіл, і хворіє COVID-19 трохи більше одного відсотка учнів", – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.
Щодо садків, то із 580 закладів дошкільної освіти через COVID-19 закрито всього 6.
Омікрон у дітей
Омікрон все частіше вражає українців. Новий штам фіксують у дітей.
Основні симптоми омікрону у дітей:
- різке підвищення температури;
- нежить і закладеність носа;
- "сухе" горло, коли воно першить і пече (у маленьких дітей від цього погіршується апетит).
Серед характерних проявів захворювання – протягом перших двох днів після зараження у дитини погано збивається температура.
Як розповів педіатр Антон Асонов, діти хворіють на COVID-19 порівняно легше, ніж дорослі.
"Втім, з'явилася симптоматика. Зокрема, підвищена температура тіла, кашель, нежить. Усі подібні прояви респіраторної інфекції є у дітей", – сказав педіатр.