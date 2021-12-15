Почти полмиллиона гривен. В Киеве решили "озеленить" зимой мост Патона

Возле моста Патона высадят можжевельник / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве развязку возле моста Патона внезапно решили озеленить до конца декабря. За почти полмиллиона гривен ,что удивило киевлян.

Об этом сказано на сайте Prozorro.

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Как сообщили "Сегодня" в "Киевзеленстрой", закупка была только объявлена ​​и озеленение транспортной развязки еще в планах. Указанные работы предусматривают озеленение транспортной развязки как зеленой зоны специального назначения, в частности, запланировано высадить кусты можжевельника.

"Можжевельник высоко декоративный куст, который в течение года сохраняет свои эстетические качества, а также обладает высокими фитонцидными свойствами, устойчив к прорастанию в условиях города, к повышенной загазованности, что важно для таких мест как транспортные развязки, автодороги, улицы с плотным автотрафиком. Кроме того, высадка можжевельника на склонах предотвращает эрозионные процессы, вызванные вибрациями и поверхностными осадками. Можжевельник имеет хорошо развитую корневую систему и относится к так называемым почвопокровным видам растений, которые лучше всего подходят для укрепления склонов", – говорят в службе.

В соответствии с Правилами содержания зеленых насаждений, высадка будет происходить с соблюдением агротехнических требований, в частности, с заменой почвы на почвосмеси.

По их словам, масштабная реконструкция моста Патона еще не началась и в настоящее время прорабатывается проектно-сметная документация, но это не означает, что территория транспортной развязки должна быть заброшена. В целях озеленения территории и был объявлен тендер по проведению соответствующих работ.

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Аварийный мост Патона

На мосту Патона киевляне уже длительное время видят пластиковое дорожное ограждение, которым закрыли для проезда две крайние полосы. Водителей смущает, что при этом на мосту нет рабочих. А по закрытых полосах ездят на велосипедах, скейтах и самокатах.

Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", ограждение тут выставили, чтобы уменьшить нагрузку и спасти аварийный мост от разрушения. Пока на нем специально ограничили проезд по двум крайним полосам.

Кроме того, на мосту Патона ограничено движение грузового транспорта и троллейбусов.

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Ожидается, что ремонтные работы начнутся в следующем году. На время ремонта мост полностью перекрывать не будут, а лишь частично ограничивают движение транспорта.

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