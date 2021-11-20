В Киеве неизвестные открыли стрельбу на мосту Патона (фото)

Объяснить полицейским, откуда у них пистолет, и причину поступка мужчины не смогли

В столице хулиганы открыли стрельбу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошла стрельба на мосту Патона. Водитель автомобиля BMW произвел несколько выстрелов в воздух.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

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Полицейские остановили автомобиль, похожий по описанию на улице Марии Приймаченко. В BMW было двое мужчин.

"Во время поверхностной проверки в салоне автомобиля инспекторы обнаружили пистолет, похожий на огнестрельное оружие. Объяснить блюстителям порядка происхождение оружия и причину хулиганского поступка граждане не могли", – говорится в сообщении.

Копам удалось задержать нарушителей / Фото: Патрульная полиция Киева

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На место патрульные вызвали следственно оперативную группу Печерского управления полиции. Оружие изъяли для проведения экспертизы.

Оружие обнаружили в салоне авто / Фото: Патрульная полиция Киева

В последнее время участились случаи стрельбы

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