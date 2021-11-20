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В Киеве неизвестные открыли стрельбу на мосту Патона (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 ноября, 15:31
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Объяснить полицейским, откуда у них пистолет, и причину поступка мужчины не смогли
В столице хулиганы открыли стрельбу
В столице хулиганы открыли стрельбу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошла стрельба на мосту Патона. Водитель автомобиля BMW произвел несколько выстрелов в воздух.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

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Полицейские остановили автомобиль, похожий по описанию на улице Марии Приймаченко. В BMW было двое мужчин.

"Во время поверхностной проверки в салоне автомобиля инспекторы обнаружили пистолет, похожий на огнестрельное оружие. Объяснить блюстителям порядка происхождение оружия и причину хулиганского поступка граждане не могли", – говорится в сообщении.

Копам удалось задержать нарушителей
Копам удалось задержать нарушителей / Фото: Патрульная полиция Киева

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На место патрульные вызвали следственно оперативную группу Печерского управления полиции. Оружие изъяли для проведения экспертизы.

Оружие обнаружили в салоне авто
Оружие обнаружили в салоне авто / Фото: Патрульная полиция Киева

В последнее время участились случаи стрельбы

  • Во вторник, 16 ноября, в Киеве возле Киево-Святошинского суда произошла стрельба. Ранен в ногу и госпитализирован мужчина.
  • В Киевской области двое парней устроили стрельбу. Инцидент произошел на Софиевской Борщаговке.
  • В Харьковской области в селе Ракитное обстреляли бригаду облэнерго. Работники приехали по адресу, чтобы отключить электроустановки потребителя, который подключился произвольно.
  • В Мукачеве произошла стрельба в кафе. В результате в центральную районную больницу попали двое мужчин с огнестрельными ранениями.
  • В Житомирской области будут судить полковника ВСУ, который пьяным выстрелил в 10-летнего ребенка. По этому делу направили обвинительный акт в суд.

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