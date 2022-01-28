Почти восстановили! В Киеве в Костеле Святого Николая заканчивают реставрацию

В костеле специалисты заканчивают работы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в Костеле Святого Николая, пострадавшем от пожара, заканчиваются противоаварийные работы.

Как сообщили в сюжете телеканала Украина 24, в понедельник 31 января в 15:00 там проведут проверку.

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В костеле на улице Большая Васильковская, 75 состоится пресс-подход Министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко по случаю завершения противоаварийных работ в костеле и обзор результатов работ.

Про пожар

Вечером 3 сентября в Киеве вспыхнул пожар в Костеле святого Николая. Загорелась вторая (задняя) часть здания. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что хотя очаг возгорания находился между первым и вторым этажами, пламя быстро распространилось на кровлю здания. Его удалось потушить в 22:41.

От огня пострадала внутренняя отделка Костела святого Николая, а также орган.

Храм был построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким. Костел святого Николая поделили между собой Национальный дом органной и камерной музыки Украины, как помещение для концертов, и приход святого Николая Римско-католической церкви в Украине, который проводит в нем богослужения для религиозной общины.

Киевская власть отказывалась передать помещение Римско-католической церкви полностью до решения вопроса о новом местоположении Органного зала. Помещение костела (по состоянию на конец 2009 года) находится в аварийном состоянии.

Министерство культуры спланировало до конца 2023-го реализовать проект строительства в Киеве Дома музыки и переместить в него Национальный дом органной и камерной музыки Украины.

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