Под Киевом грузовик въехал в ТРЦ – у водителя не было прав (видео)

В отношении нарушителя ПДД составили два протокола

ДТП в Борисполе. Фото: скрин

В Борисполе произошло ДТП с грузовиком. Владелец фуры сдавал назад, но не справился с управлением и въехал в здание торгово-развлекательного центра. Ранее мужчину уже лишили прав.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области в Telegram.

Женщина, которая стала свидетелем инцидента, рассказала, что от удара грузовик повредил фасад ТРЦ.

Копы проверили документы водителя грузовика. Как оказалось, мужчина был лишен прав, но все равно сел за руль.

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"Водитель грузовика не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на здание ТРЦ, двигаясь задним ходом", – говорится в сообщении.

В отношении нарушителя ПДД составили два протокола – о совершении ДТП и об управлении водителем, которого лишили прав.

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