Под Киевом из-за бешеного кота 11 сел закрыли на карантин (фото)

Животное жило у местной жительницы, в какой-то момент оно начало кусаться – медики диагностировали бешенство плотоядных

Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 14 июня, в Киевской области 11 сел закрыли на карантин из-за кота с бешенством.

Об этом сообщает пресс-служба Белоцерковской районной государственной администрации.

"Было наложено карантин на территорию с. Глыбочка, с. Пилипча, с. Городище, с. Бакалы, с. Малая Ольшанка, с. Сорокотяги, с. Малая Сквирка, с. Фесюры, с. Фастовка, с. Коржовка, с. Щербаки, а также территорию охотничьих угодий Белоцерковской районной общественной организации "Охотники и Рыболовы" и ООО "Зеленый Гай" в пределах определенной зоны", – говорится в сообщении.

Причиной введения ограничений стало подтверждение диагноза на бешенство у бездомного кота. Он жил у местной жительницы в селе Яблоновка Фурсовской территориальной общины Белоцерковского района. Она забрала бездомного кота на содержание и лечение, а он начал кусаться.

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Медики провели обследование и установили, что у животного бешенство плотоядных.

Фото: пресс-служба Белоцерковской районной госадминистрации

Ранее мы сообщали, что в Голосеевском районе Киева зафиксировали случай бешенства лисы, животное забежало на частный двор и укусило женщину.