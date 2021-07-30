Под Киевом легковушка сбила пенсионера с ребенком, а потом врезался в фуру (фото, видео)

Водитель не справился с управлением и наехал на людей возле остановки общественного транспорта

Авария произошла в поселке Дымер / Фото: Полиция Киевской области

В пятницу, 30 июля, в Киеве произошло жуткое ДТП – легковушка сбила двух человек и въехала в грузовик.

Об этом сообщает Полиция Киевской области.

Авария произошла в поселке Дымер. Там водитель не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, которые находились возле остановки общественного транспорта. После этого автомобиль отбросило на встречную полосу движения, где он столкнулся с грузовиком.

Фото: Полиция Киевской области

В аварии погибли 60-летний мужчина и 10-летний мальчик, которые жили в селе Катюжанка.

Фото: Полиция Киевской области Реклама

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Полиция Киевской области

Ранее мы сообщали, что правоохранители выясняют обстоятельства ДТП грузовика и поезда, которое произошло ночью 30 июня в Полтавской области. К счастью, в результате аварии нет жертв. Пострадала одна женщина.

Напомним, ранее под Киевом поезд сошел с рельсов. Из-за аварии снесло опоры контактной сети – на месте работала ремонтная бригада.

После этого на дороге образовались большие пробки из автомобилей. Около часа переезд был закрыт и там скопилось много машин.