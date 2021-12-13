Под Киевом мужчина остановил движение на трассе, чтобы перевести дворняг через дорогу (видео)

Под Киевом на Бориспольской трассе водитель встал в левом ряду и остановил движение транспорта, чтобы помочь перейти дорогу дворовым собакам.
Видео опубликовал dtp.kiev.ua в Facebook.
"Помог перебраться на другую сторону двум собачкам, в ужасе застрявшим на разделительном газоне", – написали в Сети.
Некоторые водители просто продолжали свой путь и не обращали внимание на знаки, которыми пытался их остановить спаситель собак.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
Так как этот участок трассы очень опасный, то это вполне могло привести в серьезному ДТП.
Самые распространенные причины ДТП:
- превышение безопасной скорости движения — 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования — 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков — 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции — 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе — 6%;
- пьяное вождение — 5%.