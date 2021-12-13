Под Киевом мужчина остановил движение на трассе, чтобы перевести дворняг через дорогу (видео)

Под Киевом на Бориспольской трассе водитель встал в левом ряду и остановил движение транспорта, чтобы помочь перейти дорогу дворовым собакам.

Видео опубликовал dtp.kiev.ua в Facebook.

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"Помог перебраться на другую сторону двум собачкам, в ужасе застрявшим на разделительном газоне", – написали в Сети.

Некоторые водители просто продолжали свой путь и не обращали внимание на знаки, которыми пытался их остановить спаситель собак.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

Так как этот участок трассы очень опасный, то это вполне могло привести в серьезному ДТП.

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Самые распространенные причины ДТП:

превышение безопасной скорости движения — 34% аварий;

нарушение правил маневрирования — 22%;

нарушение правил проезда перекрестков — 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции — 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе — 6%;

пьяное вождение — 5%.

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