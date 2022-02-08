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Под Киевом мужчина попал под колеса сразу двух автомобилей: погиб на месте (фото, видео)

Владимир Козырь
8 февраля, 00:46
На месте инцидента работают медики и полиция

Обстоятельства ДТП выясняются/Фото: коллаж: Telegram-канал dtp.kiev.ua/"Сегодня"

В Киевской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. Мужчина попал под колеса сразу двух автомобилей.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Подробности

Трагический инцидент произошел в Ирпене. Мужчину сначала переехал легковой автомобиль, а затем маршрутка. Он сразу погиб. На месте инцидента работает патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновение;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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