Ужасная авария под Киевом: беременная женщина погибла до приезда медиков (фото)

Спасатели вырезали погибшую из машины с помощью спецоборудования

Водители транспортных средств были трезвыми/Фото: коллаж: полиция Киевской области/"Сегодня"

В Киевской области близ поселка Гребенки произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибла беременная женщина.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Реклама

Подробности

ДТП с участием автомобилей "ВАЗ 2121" и "Mazda" вблизи поселка Гребенки произошло 30 января около 6:00.

За рулем "ВАЗ 2121" был 28-летний водитель, его пассажирка — 29-летняя беременная жена умерла до приезда медиков. Спасателям пришлось доставать женщину с помощью специального оборудования.

31 летняя водитель автомобиля "Mazda" — работница банка. После ДТП находилась в шоковом состоянии. Алкоголя в организме обоих водителей не было.

Реклама

После установления всех обстоятельств ДТП следователи предоставят правовую квалификацию этому событию.

Пассажирка "ВАЗ 2121" погибла на месте аварии/Фото: полиция Киевской области

Оба водителя были трезвыми/Фото: полиция Киевской области

Все обстоятельства ДТП устанавливает полиция/Фото: полиция Киевской области

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Читайте также