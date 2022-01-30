Ужасная авария под Киевом: беременная женщина погибла до приезда медиков (фото)

В Киевской области близ поселка Гребенки произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибла беременная женщина.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
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ДТП с участием автомобилей "ВАЗ 2121" и "Mazda" вблизи поселка Гребенки произошло 30 января около 6:00.
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За рулем "ВАЗ 2121" был 28-летний водитель, его пассажирка — 29-летняя беременная жена умерла до приезда медиков. Спасателям пришлось доставать женщину с помощью специального оборудования.
31 летняя водитель автомобиля "Mazda" — работница банка. После ДТП находилась в шоковом состоянии. Алкоголя в организме обоих водителей не было.
После установления всех обстоятельств ДТП следователи предоставят правовую квалификацию этому событию.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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