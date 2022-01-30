Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре 📋 Как подготовиться к ЧС 🔔 Угроза войны с Россией 📽 Умер Леонид Куравлев
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Ужасная авария под Киевом: беременная женщина погибла до приезда медиков (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 января, 20:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Спасатели вырезали погибшую из машины с помощью спецоборудования
Водители транспортных средств были трезвыми/Фото: коллаж: полиция Киевской области/"Сегодня"
Водители транспортных средств были трезвыми/Фото: коллаж: полиция Киевской области/"Сегодня"

В Киевской области близ поселка Гребенки произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибла беременная женщина.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Реклама

Подробности

ДТП с участием автомобилей "ВАЗ 2121" и "Mazda" вблизи поселка Гребенки произошло 30 января около 6:00.

За рулем "ВАЗ 2121" был 28-летний водитель, его пассажирка — 29-летняя беременная жена умерла до приезда медиков. Спасателям пришлось доставать женщину с помощью специального оборудования.

31 летняя водитель автомобиля "Mazda" — работница банка. После ДТП находилась в шоковом состоянии. Алкоголя в организме обоих водителей не было.

Реклама

После установления всех обстоятельств ДТП следователи предоставят правовую квалификацию этому событию.

Пассажирка "ВАЗ 2121" погибла на месте аварии/Фото: полиция Киевской области
Оба водителя были трезвыми/Фото: полиция Киевской области
Все обстоятельства ДТП устанавливает полиция/Фото: полиция Киевской области

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновение;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Боятся вторжения РФ? Туристы массово отменяют свои поездки в Украину Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак От чахохбили до рыбы под соусом бешамель. Мы узнали цены на школьные обеды в Киеве Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Украине ударят сильные морозы: свежий прогноз от синоптиков на февраль Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
30 января. Глеб Котельников. Ровно 150 лет назад родился изобретатель первого ранцевого парашюта, завоевавшего весь мир. Хотя сначала он был актером…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

11 844

заболело за неделю в Киeвe

+48%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3715

Евро (€)

32.34

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять