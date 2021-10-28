Под Киевом мужчина с пистолетом ворвался в больницу (фото, видео)

В Василькове (Киевская область) в ночь на 28 октября 36-летний злоумышленник угрожал медицинской работнице пистолетом прямо в больнице.

Об этом сообщает Глава полиции Киевщины Андрей Небытов в Facebook.

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Как выяснилось, молодой человек ворвался в приемное отделение и после непродолжительного разговора с медсестрой достал пневматическое оружие, направив прицел на медработницу.

Камеры зафиксировали момент нападения в больнице / Фото: Нацполиция

"Медработница вовремя сориентировалась, захлопнула дверь и вызвала полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия, задержали мужчину и изъяли оружие, которое злоумышленник еще пытался тщательно скрыть", – написал он.

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В конце концов выяснилось, что перед выходкой в больнице нетрезвый грабитель ходил по Василькову и угрожал оружием водителям, требуя, чтобы они доставили в медучреждение его жену.

Пистолет изъяли / Фото: Нацполиция

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Медики нападают на пациентов

На Закарпатье врач инфекционного отделения Мукачевской больнице сказала "пойти на чердак" пациентке , которая просила перевести ее в палату без больных COVID-19. Она уточнила, что не заражена коронавирусом и подхватить его не хочет. Женщина рассказала, что во время лечения в медучреждении узнала, что бабушка в ее палате имеет положительный результат ПЦР-теста. После этого она обратилась к врачу и пыталась добиться перевода в другую палату. Однако медик в ответ на просьбу пациентки предложила ей "пойти на чердак".

, которая просила перевести ее в палату без больных COVID-19. Она уточнила, что не заражена коронавирусом и подхватить его не хочет. Женщина рассказала, что во время лечения в медучреждении узнала, что бабушка в ее палате имеет положительный результат ПЦР-теста. После этого она обратилась к врачу и пыталась добиться перевода в другую палату. Однако медик в ответ на просьбу пациентки предложила ей "пойти на чердак". В Киеве стоматолога подозревают в покушении на убийство, разбойных нападениях и мошенничестве на 400 тыс. гривен. Врач, занимаясь стоматологической практикой, вводил пациентов в заблуждение, сообщая им ложную информацию относительно необходимого объема медицинского лечения.

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