Під Києвом чоловік із пістолетом увірвався до лікарні (фото, відео)

У Василькові (Київська область) у ніч проти 28 жовтня 36-річний зловмисник погрожував медичної працівниці пістолетом прямо у лікарні.
Про це повідомляє Глава поліції Київщини Андрій Небутов у Facebook.
Як з'ясувалося, молодик увірвався до приймального відділення і після нетривалої розмови з медсестрою дістав пневматичну зброю, направивши приціл на медпрацівницю.
"Медпрацівниця вчасно зорієнтувалась, зачинила двері і викликала поліцію. Правоохоронці оперативно прибули на місце події, затримали чоловіка та вилучили зброю, яку зловмисник ще й намагався ретельно приховати", – написав він.
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Зрештою з'ясувалося, що перед витівкою в лікарні нетверезий грабіжник ходив Васильковим і погрожував зброєю водіям, вимагаючи, щоб вони доставили в медустанову його дружину.
Медики нападають на пацієнтів
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