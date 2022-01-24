Под Киевом нашли новый метод борьбы с гололедицей: при чем тут кофе

Кофе бесплатно передали местные кафе / Коллаж "Сегодня"

В городе Ирпень под Киевом борются с гололедицей с помощью кофе. Скользкие дорожки посыпаюткофейной гущей, а не песчано-солевой смесью, как это делали раньше. Использованный кофе коммунальщикам передают местные кафе.

Об этом сообщает ITV.

Реклама

Экологический эксперимент

Более 20 килограммов спитого кофе коммунальщики получили бесплатно от пяти местных кафе. Сбор инициировало Ирпенское агентство развития и назвало это экологическим экспериментом.

Коммунальщики утверждают, что кофейная гуща является экологически безопасным и обладает абразивными свойствами. Также он может улучшать качество почвы и быть удобрением для растений. Таким образом, можно сэкономить на покупке песка и соли, добавляют коммунальщики.