Под Киевом неадекват бросался с ножом на прохожих (фото)

Когда злоумышленник увидел полицейское авто – начал бежать, его сразу поймали патрульные и задержали на месте

В Белой Церкви неадекватный мужчина бросался на прохожих с ножом. Инцидент произошел возле одного из супермаркетов на улице 1-вой Песчаной.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

К правоохранителям обратился охранник супермаркета, позже он же указал на нарушителя порядка. Оказалось, что он не просто пугал ножом прохожих, а еще и устроил драку.

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"Заявитель рассказал, что прохожий, к которому приставал хулиган выбил у него нож из рук, а работники охранной фирмы придержали правонарушителя до приезда полиции", – говорится в сообщении.

Когда правонарушитель увидел правоохранителей, попытался скрыться. Однако патрульные сразу догнали и задержали мужчину, а на место происшествия вызвали следователей и медиков.

Ранее мы сообщали, что в Киеве поймали мужчину, который ножом ранил двух киевлян. ЧП произошло из-за замечания по поводу собаки, которая бросалась на прохожих.