Под Киевом подозревают россиянина в хищении 2,6 миллиона гривен при ремонте дорог

Руководителю предприятия сообщили о подозрении в завладении средствами – полиция выясняет все обстоятельства инцидента

В Киеве сообщили о подозрении бывшему руководителю одного из частных предприятий, его подозревают в завладении средствами в сумме более 2,6 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс служба Киевской городской прокуратуры

По версии следствия, организация заключила договор с одним из сельских советов Киевской области. Она выполняла работы по капитальному ремонт дорог.

"При этом руководитель подрядного предприятия, 56-летний гражданин Российской Федерации, отметил в актах выполненных работ недостоверные сведения об объеме и качестве выполненных работ. В дальнейшем на основании указанных документов предприятие незаконно завладело бюджетными средствами в сумме более 2,6 млн гривен" , – говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве следователи столичной подземки направили в суд обвинительный акт в отношении бухгалтера коммунального предприятия.

Напомним, что прокуратура направила в суд дело о растрату более 500 млн грн в ПАО "Донецкоблгаз".