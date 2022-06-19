Под Киевом прогремел взрыв – все подробности (фото, видео)

С самого утра в Киеве были слышны взрывы / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня утром в Киеве и Киевской области были слышны взрывы, воздушная тревога не была объявлена. Народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что по предварительной информации, в регионе сработала система ПВО, которая сбила вражескую ракету в небе.

Звуки, похожие на взрывы, были слышны около 07:20 по киевскому времени. В соцсетях появились видео и фото ликвидации вражеской техники. После этого была объявлена воздушная тревога. Всего было слышно два взрыва – первый залп ПВО, второй – ликвидация вражеской техники.

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В Киевской военной администрации сообщили, что взрывы были слышны в Вышгородском районе.

"Задымленности не обнаружено, пожары отсутствуют, пострадавших нет. Работают подразделения национальной полиции и другие службы. Информация уточняется. Просим жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог", – говорится в сообщении.

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В данный момент воздушная тревога распространяется на ряд других областей. Отбой тревоги в Киеве и области последовал в 8:16.

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Ситуация в Украине 19 июня