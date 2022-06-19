Под Киевом прогремел взрыв – все подробности (фото, видео)

С самого утра в Киеве были слышны взрывы / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня утром в Киеве и Киевской области были слышны взрывы, воздушная тревога не была объявлена. Народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что по предварительной информации, в регионе сработала система ПВО, которая сбила вражескую ракету в небе.
Звуки, похожие на взрывы, были слышны около 07:20 по киевскому времени. В соцсетях появились видео и фото ликвидации вражеской техники. После этого была объявлена воздушная тревога. Всего было слышно два взрыва – первый залп ПВО, второй – ликвидация вражеской техники.
В Киевской военной администрации сообщили, что взрывы были слышны в Вышгородском районе.
"Задымленности не обнаружено, пожары отсутствуют, пострадавших нет. Работают подразделения национальной полиции и другие службы. Информация уточняется. Просим жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог", – говорится в сообщении.
В данный момент воздушная тревога распространяется на ряд других областей. Отбой тревоги в Киеве и области последовал в 8:16.
Ситуация в Украине 19 июня
- Украинские военные отбили несколько атак врага, который пытается идти на штурм под Северодонецком и Бахмутом. Также войска РФ обстреливают позиции ВСУ по всей линии фронта, защитники Украины наносят врагу ответные потери.
- Российские войска, по оценке международных экспертов, добились незначительных успехов на окраинах Северодонецка, но застопорились на других направлениях наступления.
- Тройка вертолетов ВСУ нанеслиа авиаудары по скоплению врага в Херсонском районе. На счету штурмовой авиации удары по скоплению живой вражеской силы и техники в районе Давыдова Брода и Снегиревки, истребитель поразил состав с боеприпасами в Белозерской громаде Херсонской области