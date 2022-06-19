Під Києвом прогримів вибух – всі подробиці (фото, відео)

З самого ранку в Києві було чутно вибухи / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вранці у Києві та Київській області було чути вибухи, повітряну тривогу не було оголошено. Народний депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що за попередньою інформацією, в регіоні спрацювала система ППО, яка збила ворожу ракету в небі.

Звуки, схожі на вибухи, було чути близько 07:20 за київським часом. У соцмережах з'явилися відео та фото ліквідації ворожої техніки. Після цього було оголошено повітряну тривогу. Усього було чути два вибухи – перший залп ППО, другий – ліквідація ворожої техніки.

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У Київській військовій адміністрації повідомили, що вибухи було чутно у Вишгородському районі.

"Задимленості не виявлено, пожеж відсутні, постраждалих немає. Працюють підрозділи національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється. Просимо мешканців залишатися в укриттях під час повітряних тривог", – йдеться у повідомленні.

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Наразі повітряна тривога поширюється на низку інших областей. Відбій тривоги у Києві та області був о 8:16.

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Ситуація в Україні 19 червня