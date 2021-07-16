Под Киевом разоблачили фиктивную биржу криптовалюты – обманули клиентов на 250 млн грн (видео)

Киберполиция разоблачила пирамиду криптовалюты / Фото: коллаж "Сегодня"
В Киевской области прекратили деятельность фиктивной криптовалютной биржи, мошенники выманили у жертв более 250 млн грн.
Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
Мошенники создали фиктивную онлайн-биржу и предлагали вкладчикам получать 7% прибыли в день от инвестирования в криптовалюты. А когда жертвы хотели вернуть себе свои деньги, организаторы заявляли, что это невозможно, и блокировали человека.
Оказалось, что минимальная сумма вклада составила 150 тыс. грн. А суммарно злоумышленники присвоили более четверти миллиарда гривен граждан.
Читайте также: Биткоин зашел на новый виток обвала: почему упал курс и что дальше
В Черкассах и Хмельницкой области правоохранители провели семь санкционированных обысков в домах фигурантов и в их автомобилях. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карточки, деньги и оружие.
По факту мошенничества полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее эксперты подсчитали, что биткоины на 140 млрд долларов застряли в кошельках с потерянными паролями.
Как сообщалось, летом-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных 60 тыс. долларов до 32-34 тыс. долларов. Падение, в частности, было спровоцировано китайскими регуляторами. По состоянию на 15 июля главная криптовалюта, по данным CoinDesk, торгуется на уровне 32,56 тыс. долларов за монету. Капитализация рынка превышает 600 млрд долларов.
Новости на эту же тему: