Під Києвом викрили фіктивну біржу криптовалюти – обдурили клієнтів на 250 млн грн (відео)

Кіберполіція викрила піраміду криптовалюти / Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській області припинили діяльність фіктивної криптовалютної біржі, шахраї виманили у жертв понад 250 млн грн.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Шахраї створили фіктивну онлайн-біржу і пропонували вкладникам отримувати 7% прибутку в день від інвестування в криптовалюту. А коли жертви хотіли повернути собі свої гроші, організатори заявляли, що це неможливо, і блокували людину.

Виявилося, що мінімальна сума вкладу становила 150 тис. грн. А сумарно зловмисники привласнили понад чверть мільярда гривень громадян.

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У Черкасах і Хмельницькій області правоохоронці провели сім санкціонованих обшуків у будинках фігурантів і в їхніх автомобілях. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки, гроші і зброю.

За фактом шахрайства поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше експерти підрахували, що біткоїни на 140 млрд доларів застрягли в гаманцях з втраченими паролями.

Як повідомлялося, влітку-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних 60 тис. доларів до 32-34 тис. доларів. Падіння, зокрема, було спровоковано китайськими регуляторами. Станом на 15 липня головна криптовалюта, за даними CoinDesk, торгується на рівні 32,56 тис. доларів за монету. Капіталізація ринку перевищує 600 млрд доларів.