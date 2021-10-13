Под Киевом школьники спели гимн России и "отличились" (видео)

Школьники попали в скандал после исполнения гимна РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
В Вишневом Киевской области школьники спели гимн России и разместили соответствующее видео в социальной сети. Сначала подростки гордились своим поступком.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Катарсис".
Детали инцидента
Пятеро школьников Вишневого Киевской области исполнили гимн Российской Федерации на камеру и опубликовали ролик на страницах в социальной сети.
Сначала хвастались, а затем удалили
Изначально подростки гордились и хвастались своим поступком, но после того, как другие пользователи сети начали возмущаться, то они быстро удалили соответствующие видео.
Люди высмеяли поступок школьников. Скриншот
Школьники извинились
Позже школьники записали видеообращения, в которых извинились и отметили, что они никого не хотели обидеть своим поступком.
"Я хочу извиниться, я никого не хотела задеть. Я учусь на своих ошибках. Слава Украине", – сказала в ролике одна из школьниц.
Подростки часто попадают в скандалы
Недавно в киевском метро подростки курили в вагоне метро и снимали все это на видео. Оно попало в интернет.
Молодые люди сняли на видео, как курят в пустом вагоне подземки. Там они танцевали с сигаретами, валялись на полу, орали, и сбивали пепел в открытую форточку. Видео выложили в социальных сетях.
В Харькове полиция выясняет информацию о видео, которое появилось в соцсети. На нем пятеро детей бьют мужчину по ногам и туловищу на улице.
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