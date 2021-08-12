Под Киевом смертельная авария: два авто слетели с дороги

Спасатели и медики работают на месте. Фото: dtp.kiev.ua

В Киевской области рядом с селом Рожовка (Броварской район) произошла смертельная авария с участием автомобиля Geely и двух автомобилей марки Volkswagen.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

В результате ДТП Geely и Touareg слетели с дороги.

"Врачи пытались реанимировать женщину, но не получилось – она умерла", – пишут в сообщении.

Других пострадавших госпитализировали медики. На месте работают правоохранители, спасатели ГСЧС и врачи.

Причины аварии уточняются.

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Статистика аварий за 2021 год

Ежедневно на дорогах Украины происходит около 500 аварий, в которых травмируются люди. Статистика смертности не менее печальная – в среднем семь погибших в день.

Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 тыс. 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее. В них травмировались 3 696 и погибли 415 человек.

В сравнении с 2020 годом статистика травматизма и смертности изменилась в лучшую сторону – на 17% и 20,2% соответственно. В своем большинстве аварии возникают из-за нарушения водителями ПДД.

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