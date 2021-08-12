Під Києвом смертельна аварія: два авто злетіли з дороги

Рятувальники і медики працюють на місці. Фото: dtp.kiev.ua

У Київській області поряд з селом Рожовка (Броварський район) сталася смертельна аварія за участю автомобіля Geely і двох автомобілів марки Volkswagen.

Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

В результаті ДТП Geely і Touareg злетіли з дороги.

"Лікарі намагалися реанімувати жінку, але не вийшло – вона померла", – пишуть в повідомленні.

Інших постраждалих госпіталізували медики. На місці працюють правоохоронці, рятувальники ДСНС і лікарі.

Причини аварії уточнюються.

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Статистика аварій за 2021 рік

Щодня на дорогах України відбувається близько 500 аварій, в яких травмуються люди. Статистика смертності не менш сумна – в середньому сім загиблих в день.

Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 тис. 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше. У них травмувалися 3 696 і загинули 415 осіб.

У порівнянні з 2020 роком статистика травматизму та смертності змінилася в кращу сторону – на 17% і 20,2% відповідно. У своїй більшості аварії виникають через порушення водіями правил дорожнього руху.

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