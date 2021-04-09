Под Киевом спасли аварийное гнездо аиста (фото)

Аист не мог самостоятельно справиться с повреждениями

Под Киевом спасли аварийное гнездо аиста.

Об этом сообщает Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Так, в Команду спасения животных обратились жители села Плесецкое, с просьбой восстановить аварийное гнездо аиста, которое было построено много лет назад и начало разрушаться – частично рухнуло.

"Аист не мог самостоятельно справиться с повреждениями, но старательно пытался провести ремонт аварийной конструкции. Для того, чтобы помочь в ремонте гнезда, диспетчер Команды порекомендовала жителям самостоятельно выполнить ряд действий, без которых спасатели не смогли бы помочь", – говорится в сообщении.

Жители самостоятельно договорились с электриками об отключении столба от сети на время проведения аварийных работ, нашли сварщика, который по техническому описанию собрал опору для гнезда, а также нашли подъемник для подъема конструкции наверх.

После выполнения всех рекомендаций, спасатели прибыли на место – остатки старого гнезда были осторожно демонтированы со столба и закреплены на металлической раме. А сама рама установлена на место.

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В течении нескольких часов после окончания работ аист вернулся на место и продолжил самостоятельный ремонт гнезда.

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