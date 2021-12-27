Под Киевом в жутком ДТП погиб подросток, а водителя зажало в авто (фото)

В Киевской области в ДТП погиб подросток. Фото: коллаж "Сегодня"

Вечером 26 декабря возле села Вербовое Киевской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 14-летний мальчик.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Реклама

Детали аварии

26 декабря возле села Вербовое произошло ДТП. Полицейские выяснили, что кроме 34-летнего водителя в легковушке также находился его 14-летний племянник, который от полученных травм погиб на месте.

С помощью специальной техники водителя деблокировали работники ГСЧС. В дальнейшем с травмами разной степени его госпитализировали в больницу.

На данный момент следствие продолжается.

Реклама

Реклама

В Киевской области случилось смертельное ДТП. Фото: Полиция Киевской области

На Закарпатье пьяный водитель сбил двоих детей – 9-летний мальчик умер

В селе Серное Закарпатской области пьяный мужчина наехал на малолетних детей. В результате один ребенок скончался.

Вечером 26 декабря в полицию поступило сообщение, что водитель автомобиля совершил наезд на двоих детей. На место происшествия прибыла полиция и медики.