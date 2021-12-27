Під Києвом у страшній ДТП загинув підліток, а водія затиснуло в авто (фото)

На Київщині в ДТП загинув підліток. Фото: колаж "Сьогодні"

Увечері 26 грудня біля села Вербове Київської області сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув 14-річний хлопчик.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

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Деталі аварії

26 грудня біля села Вербове сталася ДТП. Поліцейські з'ясували, що окрім 34-річного водія у легковику також знаходився його 14-річний племінник, який від травм загинув на місці.

За допомогою спеціальної техніки водія деблокували працівники ДСНС. Надалі із травмами різного ступеня його госпіталізували до лікарні.

Наразі слідство триває.

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На Київщині сталася смертельна ДТП. Фото: Поліція Київської області

На Закарпатті п'яний водій збив двох дітей – 9-річний хлопчик помер

У селі Серне Закарпатської області п'яний чоловік наїхав на малолітніх дітей. Внаслідок цього одна дитина померла.

Увечері 26 грудня до поліції надійшло повідомлення, що водій автомобіля здійснив наїзд на двох дітей. На місце події прибула поліція та медики.