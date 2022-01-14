Под Киевом водитель, пытаясь избежать наказания, сбил патрульного и въехал в дерево (видео)

В Гребенках пьяный водитель снес забор и копа / Фото: Коллаж: Сегодня
В Гребенках (Киевская область) произошло серьезное ДТП. Пьяного водителя прежде остановили патрульные, но он сбил полицейского и сбежал.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.
"В ночь на 12 января 38-летний Юрий пытался избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения, отказался от освидетельствования, а во избежание ответственности просто дал по газам и сбил полицейского. Далеко, правда, водитель не убежал – снес забор и затормозил в дерево", – говорится в сообщении.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.