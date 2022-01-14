Под Киевом водитель, пытаясь избежать наказания, сбил патрульного и въехал в дерево (видео)

В Гребенках пьяный водитель снес забор и копа / Фото: Коллаж: Сегодня

В Гребенках (Киевская область) произошло серьезное ДТП. Пьяного водителя прежде остановили патрульные, но он сбил полицейского и сбежал.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

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"В ночь на 12 января 38-летний Юрий пытался избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения, отказался от освидетельствования, а во избежание ответственности просто дал по газам и сбил полицейского. Далеко, правда, водитель не убежал – снес забор и затормозил в дерево", – говорится в сообщении.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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