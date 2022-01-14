Під Києвом водій, намагаючись уникнути покарання, збив патрульного та в'їхав у дерево (відео)

У Гребінках п'яний водій зніс паркан та копа / Фото: Колаж: Сьогодні
У Гребінках (Київська область) сталася серйозна ДТП. П'яного водія насамперед зупинили патрульні, але він збив поліцейського та втік.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області. Facebook .
"В ніч на 12 січня 38-річний Юрій намагався уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху, відмовився від освідування, а для уникнення відповідальності просто дав по газах та збив поліцейського. Далеко, правда, керманич не втік – зніс паркан і загальмував у дерево", – йдеться у повідомленні.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.