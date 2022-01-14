Під Києвом водій, намагаючись уникнути покарання, збив патрульного та в'їхав у дерево (відео)

У Гребінках п'яний водій зніс паркан та копа / Фото: Колаж: Сьогодні

У Гребінках (Київська область) сталася серйозна ДТП. П'яного водія насамперед зупинили патрульні, але він збив поліцейського та втік.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області. Facebook .

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"В ніч на 12 січня 38-річний Юрій намагався уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху, відмовився від освідування, а для уникнення відповідальності просто дав по газах та збив поліцейського. Далеко, правда, керманич не втік – зніс паркан і загальмував у дерево", – йдеться у повідомленні.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

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зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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