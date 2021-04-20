Подробности драки водителя маршрутки с копами: водителю грозит три года тюрьмы

Стали известны подробности утренней драки водителя маршрутки с патрульными. Как сообщили корреспонденту "Сегодня", водитель маршрутки №720 Боярка – Киев ехал с полным салоном пассажиров.

Как рассказали в полиции, людей в салоне было, как в селедки в банке – под завязку.

Патрульные остановили переполненную пассажирами маршрутку. У водителя микроавтобуса попросили документы, а водитель решил этого не делать – не захотел предоставить документы, начал конфликтовать с полицейскими.

"В разгар конфликта с правоохранителями водитель маршрутки дважды ударил ногой полицейского. Водителя пришлось задержать и надеть на него наручники", – рассказали нам в полиции.

Пассажирам, которые ехали из Боярки в переполненной маршрутке пришлось покинуть салон и добираться на другом транспорте. Кстати, пассажиры были на стороне водителя и возмущались действиям патрульных.

Теперь вспыльчивому водителю придется отвечать за свои действия. Решается вопрос об возбуждении уголовного производства.

Если полицейский, которого ударили напишет заявление, то водитель будет привлечен по статье 345. За нападение на правоохранителя он может сеть в тюрьму на три года.

Ранее мы писали, что в Киеве за последние сутки, 19 апреля, коронавирус подтвердили у 892 человек, тогда как за предыдущий день их было почти вдвое меньше – 447.