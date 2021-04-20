В Киеве водитель маршрутки подрался с копами (фото, видео)

В Киеве в Святошинском районе произошла драка водителя маршрутки с полицией.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Так, ЧП произошло на проспекте Победы, недалеко от станции метро "Берестейская".
"Патрульные полицейские братаются с водителем маршрутки. Причина возникновения контакта неизвестна, но очевидно им нескучно вместе", – пишут в Сети.
На видео, опубликованном в интернете видно, что водитель в крови и у него разорвана одежда.
Водитель маршрутки №720, которая ехала в Боярку, говорит, что их остановили и начали проверять пропуска у пассажиров.
Он не успел рассказать, что произошло, как патрульные увели его.
В патрульной полиции Киева сайту "Сегодня" факт драки между водителем маршрутки и патрульными подтвердили.
Сейчас следственно-оперативная группа оформляет данное происшествие.
Говорят, что водитель совершил правонарушение, но какое именно не уточняют.
"Всю информацию об этом инциденте мы озвучим позже и предоставим видео с камер патрульных", – сообщили нам патрульной полиции Киева.
Ранее мы писали, что кровавая драка в магазине на Харьковщине попала на камеру.
Также сообщалось, что нацгвардейцы устроили массовую "драку" в центре Киева.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк