В Киеве водитель маршрутки подрался с копами (фото, видео)

В полиции рассказали, что водитель совершил правонарушение, но какое именно пока неизвестно

В Киеве в Святошинском районе произошла драка водителя маршрутки с полицией.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Так, ЧП произошло на проспекте Победы, недалеко от станции метро "Берестейская".

"Патрульные полицейские братаются с водителем маршрутки. Причина возникновения контакта неизвестна, но очевидно им нескучно вместе", – пишут в Сети.

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На видео, опубликованном в интернете видно, что водитель в крови и у него разорвана одежда.

Видео: Владислав Антонов/Facebook

Водитель маршрутки №720, которая ехала в Боярку, говорит, что их остановили и начали проверять пропуска у пассажиров.

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Он не успел рассказать, что произошло, как патрульные увели его.

В патрульной полиции Киева сайту "Сегодня" факт драки между водителем маршрутки и патрульными подтвердили.

Сейчас следственно-оперативная группа оформляет данное происшествие.

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Говорят, что водитель совершил правонарушение, но какое именно не уточняют.

"Всю информацию об этом инциденте мы озвучим позже и предоставим видео с камер патрульных", – сообщили нам патрульной полиции Киева.

Ранее мы писали, что кровавая драка в магазине на Харьковщине попала на камеру.

Также сообщалось, что нацгвардейцы устроили массовую "драку" в центре Киева.

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