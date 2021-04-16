Подорожание туалетов в Киеве: в КГГА объяснили причины

В столице в два раза подорожали платные туалеты, теперь они стоят десять гривен, вместо пяти – в КМДА объяснили что влияет на цену за услугу

В Киеве подорожали услуги платных туалетов. Их стоимость возросла с 5 до 10 гривен. Речь идет об автоматических общественных уборных, которые расставили в прошлом году по центру города.

В КП "Киевводфонд" нам пояснили почему подорожала плата.

Там отмечают, что модульные общественные уборные полностью автоматизированы: открытие дверей, вентиляция помещения, подогрев и охлаждение воздуха, мытье, дезинфекция и сушка пола и сантехнических устройств, подача бумаги, дозирование моющих средств и воды, бесконтактная сушка рук. Все это делается автоматически, после каждого посетителя. Кстати, в кабинке можно находиться до 15 минут.

"В процессе эксплуатации предприятие провело анализ расходов на содержание уборных. В том числе в осенне-зимний период, когда нужно поддерживать температуру помещений для комфортного пребывания в кабинах посетителей. Также мы учитывали увеличение тарифов на коммунальные услуги – вода водоотвод электроэнергия. Соответственно фактические расходы на содержание уборных составили 10 гривен", - сообщила сайту "Сегодня" заместитель директора по развитию КП "Киевводфонд" Руслана Кириченко.

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Она подчеркивает, что в стоимость содержания общественных уборных входят следующие статьи расходов:

Обслуживание.

Материалы.

Водоснабжение и водоотвод.

Электроэнергия.

Обслуживания устройства бесконтактной оплаты.

Кассовое (банковское) обслуживание.

Налог на добавленную стоимость.

Напомним, ранее мы публиковали онлайн-карту – как найтитуалет в центре Киева.