"Очень нужно по-маленькому" или как найти туалет в центре Киева. Онлайн-карта

Только в центре города работает уже десять уборных

В Киеве всегда сложно найти общественный туалет, если вы не знаете точно, что он есть на конкретном месте. Однако, проблему решают и в центре уже функционируют 10 автоматизированных туалетов для горожан.

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В Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры Киева напоминают, что киевляне и гости города могут их использовать. Смотрите на карте, где можно найти уборную в центре города.

"Эти туалеты удобны, доступны, имеют необычный, красивый внешний вид, который гармонично сочетается с архитектурой Киева. В этих туалетах мытья, дезинфекции, сушка унитаза и пола выполняются автоматически после каждого посетителя, поэтому там отсутствуют неприятные запахи", – пишут в ведомстве.

Отметим, они находятся по таким адресам:

ул. Трехсвятительская, 8 – колонна (верхняя станция фуникулера);

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проезд Владимирский, 15 (для людей с ограниченными возможностями и мам с детьми);

ул. Владимирская, 24 – колонна (рядом с Софийской площади);

ул. Владимирская, 42 – колонна (рядом с метро "Золотые Ворота");

Название

станция метро "Арсенальная" – колонна (будет открыт после завершения реконструкции площади);

площадь Европейская, 1 – колонна (возле "Филармонии");

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ул. Крещатик, 1 – колонна (возле гостиницы "Днепр");

ул. Прорезная, 3;

ул. Крещатик, 17 – колонна (рядом с метро "Крещатик");

ул. Крещатик, 27 – колонна (около фонтана "Крещатик").

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Уборные работают по графику: ежедневно с 6:00 утра до 01:00 ночи. Если вам понадобится техническая поддержка, то вы можете обратиться по телефону: (067) 406-65-65.

Ранее мы писали, что в этом году в центре Киева установили шесть новых автоматизированных общественных туалетов.

Напомним, уборная Киевской городской государственной администрации стала призером ежегодного Всеукраинского конкурса "Лучшая туалетная комната "BEST WC" в категориях: "Инклюзивный туалет" и "Государственные учреждения и общественные приемные".

Смотрите видео про коллекционера туалетной бумаги:

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