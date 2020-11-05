Українська
$ 28,51
33,42
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

"Очень нужно по-маленькому" или как найти туалет в центре Киева. Онлайн-карта

5 ноября, 16:54

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Только в центре города работает уже десять уборных

В Киеве всегда сложно найти общественный туалет, если вы не знаете точно, что он есть на конкретном месте. Однако, проблему решают и в центре уже функционируют 10 автоматизированных туалетов для горожан.

Реклама

В Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры Киева напоминают, что киевляне и гости города могут их использовать. Смотрите на карте, где можно найти уборную в центре города.

"Эти туалеты удобны, доступны, имеют необычный, красивый внешний вид, который гармонично сочетается с архитектурой Киева. В этих туалетах мытья, дезинфекции, сушка унитаза и пола выполняются автоматически после каждого посетителя, поэтому там отсутствуют неприятные запахи", – пишут в ведомстве.

Отметим, они находятся по таким адресам:

  • ул. Трехсвятительская, 8 – колонна (верхняя станция фуникулера);
Реклама

  • проезд Владимирский, 15 (для людей с ограниченными возможностями и мам с детьми);

  • ул. Владимирская, 24 – колонна (рядом с Софийской площади);

  • ул. Владимирская, 42 – колонна (рядом с метро "Золотые Ворота");
Название
  • станция метро "Арсенальная" – колонна (будет открыт после завершения реконструкции площади);

  • площадь Европейская, 1 – колонна (возле "Филармонии");

Реклама

В тренде
Центр Киева сковал митинг: полиция усилила меры безопасности
  • ул. Крещатик, 1 – колонна (возле гостиницы "Днепр");

  • ул. Прорезная, 3;

  • ул. Крещатик, 17 – колонна (рядом с метро "Крещатик");

  • ул. Крещатик, 27 – колонна (около фонтана "Крещатик").
Реклама

Уборные работают по графику: ежедневно с 6:00 утра до 01:00 ночи. Если вам понадобится техническая поддержка, то вы можете обратиться по телефону: (067) 406-65-65.

Ранее мы писали, что в этом году в центре Киева установили шесть новых автоматизированных общественных туалетов.

Напомним, уборная Киевской городской государственной администрации стала призером ежегодного Всеукраинского конкурса "Лучшая туалетная комната "BEST WC" в категориях: "Инклюзивный туалет" и "Государственные учреждения и общественные приемные".

Смотрите видео про коллекционера туалетной бумаги:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев туалеты департамент

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Чемодан, вокзал, Ростов. Слава Украине!": здание КСУ затянуло дымом, слышны хлопки (фото, видео)Происшествия
Центр Киева сковал митинг: полиция усилила меры безопасности
Центр Киева сковал митинг: полиция усилила меры безопасностиДругие новости
Под здание Конституционного Суда стягивают силовиков (фото, видео)
Под здание Конституционного Суда стягивают силовиков (фото, видео)Другие новости
Смертельное ДТП на Столичном шоссе: виновника приговорили к 10 годам лишения свободы
Смертельное ДТП на Столичном шоссе: виновника приговорили к 10 годам лишения свободыДругие новости
Смертельное ДТП на Выдубичах: полиция открыла производство, водителя задержали
Смертельное ДТП на Выдубичах: полиция открыла производство, водителя задержалиДругие новости
В Киеве более 500 новых случаев COVID-19: в каком районе больше всего
В Киеве более 500 новых случаев COVID-19: в каком районе больше всегоДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять