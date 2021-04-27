Подробности тройного убийства в Киеве: в семье часто случались ссоры

В полицию обратилась мать главы семейства после того, как он длительное время не выходил на связь

16-летний подросток, который зарезал ножом всю свою семью – отца, мать и восьмилетнего брата, – может быть направлен на психиатрическую экспертизу. Правоохранители пока отрабатывают несколько версий мотива преступления. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в полиции Киева.

Правоохранители рассказали, что преступление было совершено во время конфликта, возникшего в этой семье. А в полицию обратилась мать главы семейства после того, как он длительное время не выходил на связь.

Также отмечается, что с задержанным парнем работают ювенальные полицейские и следователи. В полиции пока не могут назвать точную версию совершения преступления – бытовая, финансовая, социальная, психологическая.

"Чтобы понять мотивы совершения убийства, будет назначено ряд экспертиз. С 16-летним подозреваемым работают психологи, также будут привлекаться профильные специалисты. Мы пока не можем разглашать версии этого преступления. Их еще выясняют следователи. Несколько версий они отрабатывают, но пока о них даже предварительно рано говорить", – сообщили в полиции Киева.

Полицейские не смогли ответить на вопрос, учится ли 16-летний парень в школе или уже проходил обучение в училище. Также пока неизвестно, кем работали родители парня, в полиции не разглашают данную информацию.

"По нашей информации, конфликты в этой семье случались не единожды. Но при этом мальчик не состоял на учете в соответствующих службах. Будет ли он направлен на психиатрическую экспертизу – этот вопрос будет решаться в ближайшее время", – рассказала нам спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

По данным правоохранителей, юноша был задержан на улице. Туда он направился спустя несколько дней после убийства, когда родственники начали разыскивать его родителей.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Днепре был застрелен мужчина возле одного из ресторанов, когда он садился в свой внедорожник Toyota Land Cruiser вместе с ребенком.