Погода в Буковеле будет облачной и морозной – прогноз

Ясной погоды в Буковеле пока что не будет / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Буковеле завтра, 28 января, до самого вечера будет облачной. На протяжении всего дня стоит ожидать от -7 до -4 градусов.

Об этом пишет sinoptik.

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Облачная погода продержится в Буковеле весь день. Ночью будет снег, который к утру утихнет. Днем на какое-то время осадки прекратятся, а вечером мелкий снег может пойти снова.

Температура воздуха ночью будет держаться на уровне -8 градусов. Ветер юго-западный с порывами до 6.0 м/с.

Народный прогноз погоды

27 января отмечается память преподобных Исаии, Саввы, Моисея. В старину заметили, если в ночь на 27 января на небе много звезд, то вскоре будет тепло и снежно, а если же звезд немного, то будет ненастье и вьюга. Белые облака в этот день обещали мороз. Если поутру ворона раскаркалась, то следует ждать метель. А если петухи спозаранку закричали в морозный день, то холод скоро отступит.

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Как вести себя в горах

Важно знать несколько правил, как правильно себя вести в горах. Нужно записать номера телефонов спасательных служб перед походом в горы зимой, когда погодные условия могут резко меняться.

В горы желательно идти группой от трех и более человек. Ведь если идет трое, и одному становится плохо или он травмируется, то больше людей смогут помочь.

Также есть миф о том, что когда кто-то заблудился в горах, то сходить вниз надо вдоль потока воды. Это недопустимо. На самом деле спуск вниз вдоль горной реки в диких местах чреват опасными последствиями.

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От потока горной реки надо держаться на расстоянии, лишь слыша его рядом. Спускаться нужно по тропинке, а не прямо вдоль горного ущелья.

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