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В Буковель идет солнечная погода! Синоптики дали прогноз

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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23 января, 19:00
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Синоптики предупредили, что снегопада в Буковеле завтра ждать не стоит – в понедельник будет идеальная погода для катания на лыжах и прогулок
Какой ждать погоды в Буковеле
Какой ждать погоды в Буковеле / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Буковеле завтра, 24 января, будет преимущественно солнечной и практически без осадков. Мелкий снег пойдет только в этой ночью, но к утру он закончится.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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Синоптики уточнили, что до обеда в Буковеле продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Этой ночью пойдет мелкий снег, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков.

При этом на улице может быть гололед – снег и дождь, которые выпали накануне, замерзнут на земле.

Температура воздуха утром и ночью в Буковеле будет -14-15 градусов, а днем столбик термометра поднимется до -10.

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