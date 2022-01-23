В Буковель идет солнечная погода! Синоптики дали прогноз

Синоптики предупредили, что снегопада в Буковеле завтра ждать не стоит – в понедельник будет идеальная погода для катания на лыжах и прогулок

Какой ждать погоды в Буковеле / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Буковеле завтра, 24 января, будет преимущественно солнечной и практически без осадков. Мелкий снег пойдет только в этой ночью, но к утру он закончится.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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Синоптики уточнили, что до обеда в Буковеле продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Этой ночью пойдет мелкий снег, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков.

При этом на улице может быть гололед – снег и дождь, которые выпали накануне, замерзнут на земле.

Температура воздуха утром и ночью в Буковеле будет -14-15 градусов, а днем столбик термометра поднимется до -10.