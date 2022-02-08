Погодные качели: чего ждать завтра в Киеве – прогноз

В столице будет плюсовая температура, но снежно. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве, 9 февраля, будет пасмурной и с осадками. Синоптики прогнозируют мокрый снег, но при этом днем будет плюсовая температура воздуха.

Об этом сообщает Gismeteo.

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9 февраля в столице пройдет пасмурно и с осадками в виде мокрого снега.

Температура воздуха ночью составит -2 градуса, а вот днем ожидается 5 градусов тепла.

Скорость ветра в этот день достигнет максимум 13 м/с.

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Погода в Киеве 9 февраля. Скриншот

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.