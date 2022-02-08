Погодные качели: чего ждать завтра в Киеве – прогноз

В столице будет плюсовая температура, но снежно. Фото: коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве, 9 февраля, будет пасмурной и с осадками. Синоптики прогнозируют мокрый снег, но при этом днем будет плюсовая температура воздуха.
Об этом сообщает Gismeteo.
9 февраля в столице пройдет пасмурно и с осадками в виде мокрого снега.
Температура воздуха ночью составит -2 градуса, а вот днем ожидается 5 градусов тепла.
Скорость ветра в этот день достигнет максимум 13 м/с.
Погода в Киеве 9 февраля. Скриншот
Как пережить перепады температуры?
Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.
Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.
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