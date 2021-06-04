Пока хозяева спали, а окно было на проветривании: в Киеве мужчина обокрал за ночь две квартиры (фото)

За ночь злоумышленник украл компьютерной техники и мобильных телефонов на 39 тысяч гривен – сейчас идет следствие

В Оболонском районе Киева киевлянин обворовывал квартиры – за одну ночь из двух квартир вынес ценных вещей на сумму более 39 тысяч гривен.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Вор проникал в квартиры через открытые на проветривание окна, когда владельцы спали. Он воровал мобильные телефоны и компьютерную технику.

"Сотрудники полиции выяснили, что один из похищенных гаджетов имел связь с телефоном потерпевшей, а потому установили его местонахождение. На указанный адрес немедленно выехали оперативные сотрудники и в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали 43-летнего киевлянина", – говорится в сообщении.

Реклама

Правоохранители провели обыски и обнаружили похищенное имущество.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на женщину – украл ее личные вещи, а потом еще и ранил.