Пока только на бумаге. Когда в киевских ТЦ начнутся жесткие карантинные проверки

В городе усилили карантин / Коллаж "Сегодня"

С 1 ноября столица вошла в красную зону карантина. Теперь ходить в кафе, ТЦ, спортзалы и пользоваться общественным транспортом смогут только вакцинированные. Но вот проверки киевских торговых центров начнутся только с 4 ноября.

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Как стало известно сайту "Сегодня" от источников в МВД, усиленные карантинные проверки киевских ТЦ еще не начались.

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"Усиленные карантинные проверки киевских ТЦ начнутся 4 ноября. Сейчас они есть, но на бумаге", – зазначили в МВД.

Список новых ограничений в столице

Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала . Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.

. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест. С 1 ноября учебный процесс в школах возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.

Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.

Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.

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